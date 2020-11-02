عضو بالتربية النيابية يعتبر انتقاد قانون معادلة الشهادات ’’تسقيطاً إعلامياً’’

2020/11/02 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا النائب عن لجنة التربية النيابية، عباس الزاملي، اليوم الاثنين، إلى الابتعاد عن التسقيط الاعلامي لقانون معادلة الشهادات العليا، مؤكدا أن ذلك لا يجدي نفعا أبدا .

وأشاد الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بقانون معادلة الشهادات، معتبرا إياه فرصة كبيرة للنهوض بالبلد علميا من خلال توفير فرص كبيرة لطلاب العلم والقضاء على تعليمات بالية لا تواكب التطور العلمي والتكنولوجي".





ولفت الزاملي إلى أن "تقليل فترة الإقامة ليس له علاقة بالرصانة العلمية، لان وزارة التعليم العالي هي التي تحدد الجامعات الرصينة المعتمدة لديها خارج العراق، مضيفا، أن الإقامة 9 أشهر متصلة تسبب هدر مبالغ كبيرة لا يستطيع طالب العلم توفيرها وبالتالي نحرم عقول وطاقات علمية من اكمال الدراسات العليا قد تسهم ببناء بلدنا العزيز".

وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها "اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 2020/10/28 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".

وأعربت مؤسسات التعليم العالي، بحسب البيان، عن "قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإنها قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".

وتنشر وكالة (بغداد اليوم)، السبت (31 تشرين الأول 2020)، نص قانون معادلة الشهادات والدرجات العليا، الذي أثار جدلاً واسعاً، وقابله رفض قاطع من قبل وزارة التعليم العالي.

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