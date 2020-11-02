اخطر فترة يمكن للمصاب أن ينقل عدوى “فيروس كورونا” للمحيطين به

2020/11/02 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … الاشخاص المصابين او الحاملين لفيروس كورونا يعتبرون مصدراً لنقل العدوى وذلك قبل ظهور اية اعراض عليهم بـ 5 ايام الى اسبوع احياناً ويعتبرون تهديداً على الاخرين بسبب عدم ظهور الاعراض عليهم.



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