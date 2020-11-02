-الكتاب الرابع- واختفاء الانهار والصحراء*؟/9 - عبدالامير الركابي

2020/11/02 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي تظل المجتمعات البشرية منذ اكتمال قوامها في حالة بحث عن ذاتها "التحولية"، مع السعي لتحقيقها بالتفاعلية المطردة ومختلف التحققات، واهمها الأولى الابراهيمة النبوية الحدسية، ثم الغربية الحداثية الأحادية الأخيرة التي ماتزال حاضرة الى الوقت الراهن، ولاتكتمل العناصر اللازمة والضرورية لبلوغ الهدف التحولي الأخير المقرر للظاهرة المجتمعية، الا بالابراهيمه الثانية مابعد النبوية، التي هي ......





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