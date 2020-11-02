قيادة البيجيدي وجريمة نيس الإرهابية. - سعيد الكحل

2020/11/02 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا عقب اجتماعها الأسبوعي ليوم 26 أكتوبر عبرت فيه عن "الإدانة والاستنكار الشديدين للرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللإمعان في تبني تلك الرسوم والإصرار على تعميمها".



إلا أن البلاغ يفرض إثارة الملاحظات التالية :1 ــ إن البلاغ وهو يشدد الإدانة والاستنكار للرسوم المسيئة للرسول عليه السلام يكاد يسوّغ كل ردود الفعل التي ينتجها " استفزاز واضح لش ......





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