2020/11/02 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بحث وفد الجبهة العراقية ، صباح اليوم في اربيل ، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مستجدات الوضع السياسي والازمات الخطيرة التي يمر بها العراق.



وقال بيان عن الجبهة أن وجهات النظر متطابقة بشأن ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح العملية السياسية وانقاذها من الفشل المتوقع فيما اذا بقت الامور تسير على هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبهة العراقية تناقش مع بارزاني اصلاح العملية السياسية والازمات في العراق وكالة الصحافة المستقلة.

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