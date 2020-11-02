حقوق الإنسان تطالب بحماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الجرائم ضدهم

2020/11/02 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

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الاعتداء على الصحفيين

فوتو: أرشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين، على أهمية استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات ضد الصحفيين وملاحقة مرتكبيها.

وجاء في بيان للمفوضية نشر اليوم، 2 تشرين الثاني 2020، ان "المفوضية تستذكر في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف في الثاني من شهر تشرين الثاني، الصحفيين الذين تعرضوا لحالات الترهيب والقتل والاختفاء القسري، ومنعهم من اداء واجبهم الإعلامي وإيصال المعلومة إلى الجمهور".

وأضاف البيان أن "مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى تكاتف الجهود من قبل الجهات الأمنية والقضائية لمواصلة التحقيقات بالاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتساهم في أداء دورهم ورسالتهم الإعلامية وترسيخ حرية التعبير والرأي وإرساء قيم مجتمعية تحمي حقوق الإنسان من الانتهاك".

واكدت المفوضية أن منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية مطالبة اليوم ايضا بتنسيق جهودها والبحث عن السبل والخطوات والتدابير الملموسة التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين.

ر.إ

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