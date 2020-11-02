المانيا : الاعلان عن اغلاقات مخيفة و إيقاف الحياة العامة لمدة شهر

2020/11/02 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تبدأ ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة شهر إيقاف الحياة العامة مع دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال؛ في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد.



ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد […]

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