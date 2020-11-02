حكومة كردستان تحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا

2020/11/02 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، سكان إقليم كردستان من موجة جديدة من فيروس كورونا قد تصل الى المحافظات الشمالية مع قدوم فصل الشتاء.



فيما طلب بارزاني المواطنين بالالتزام وبأتخاذ المزيد الإجراءات الوقائية لتفادي تفشي الفيروس وتسجيل المزيد من الاصابات خصوصا و أن الفيروس قد يشهد انتشاراً اكبر مع قرب […]

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