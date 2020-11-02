الانبار تشهد لأول مرة منذ 16 عام فتح مداخلها امام حركة السير

2020/11/02 | 14:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أكد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي ، الاثنين، أن محافظة الانبار شهدت للمرة الاولى منذ 16 عام فتح مداخلها على مدار الساعة امام حركة السير دون اي قيود امنية .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وبالتنسيق مع القيادات الامنية الاخرى والحكومة المحلية اصبحت وللمرة الاولى منذ 16 عام مداخل الانبار مع بغداد مفتوحة وعلى مدار الساعة عبر سيطرة الصقور شرقي مدينة الفلوجة “.واضاف ان” القوات الامنية من قيادة عمليات الانبار والحشد الشعبي وبقية الوكالات الامنية تقوم بمهام التحري على الذين يرمون الدخول الى مدينة الفلوجة ومنها الى مدن الانبار الاخرى من خلال وجود بيانات تضم اسماء المطلوبين للقوات الامنية وتمكنت صنوف الاجهزة الامنية من اعتقال العديد من المطلوبين في هذه السيطرة”.وأوضح الدليمي أن “افتتاح سيطرة الصقور لمدة 24 ساعة امام حركة السير خطوة هي الاولى من نوعها بالتزامن مع الغاء حظر التجوال الليلي في عموم مدن الانبار نتيجة الاستقرار الامني “.



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