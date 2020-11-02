2020/11/02 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لصحيفة ذي صن البريطانية ، الاثنين، أن وزارة الدفاع البريطانية دفعت 20 مليون جنيه لتسوية دعاوى تتعلق بجرائم ارتكبتها قواتها في العراق خارج نطاق المحكمة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” وزراء الدفاع البريطانيين المتعاقبين مارسوا عمليات الدفع والتسوية حيث انهارت اكثر من الف دعوى قضائية دون محاكمة واحدة بسبب افتقار ما يسمى بالادلة الموثوقة على تلك الجرائم “.واضاف أن ” البيانات التي حصلت عليها الصحيفة كشفت ايضا ان وزارة الدفاع البريطانية قامت بتسوية مئات المطالبات التي لم يتم تثبيتها بشكل رسمي خارج المحكمة ، حيث تم جلب تلك الدعاوى من قبل المحامين عن المدعين العراقيين وابطالها عن طريق التسويات المالية قبل تحويلها الى المحكمة”.وتابع أن ” احدى الدعاوى التي تتعلق باغراق مدني عراقي يدعى سعيد شبرام في البصرة عام 2003 من قبل القوات البريطانية دفعت فيها وزارة الدفاع البريطانية مبلغ 140 الف جنيه من أجل تبرئة القوات المتورطة بالكامل من خلال تحقيق يقوده القاضي ، حيث ان الوزارة وبدلاً من حماية جنودها ، قامت بحماية نفسها”.واوضح التقرير ان ” الحكومة البريطانية دفعت 19 مليونا و860 الفا و 640 جنيها لابطال وتسوية 330 قضية وهو مبلغ يكفي لدفع رواتب الف جندي بريطاني تقريبا لمدة عام فيما توجد هناك 414 دعوى اخرى تجري تسويتها “.من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ” معظم المدفوعات كانت تسويات خارج المحكمة تمت دون الاعتراف بالمسؤولية، ونحن نواصل الدفاع بقوة عن المطالبات الانتهازية ضدهم لحماية القوات وتخفيف العبء على دافعي الضرائب”.



بحسب زعمها .



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة:الدفاع البريطانية دفعت 20 مليون جنيه لابطال دعاوى الجرائم التي ارتكبتها قواتها في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة:الدفاع البريطانية دفعت 20 مليون جنيه لابطال دعاوى الجرائم التي ارتكبتها قواتها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).