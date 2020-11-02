خارج القضاء.. تقرير يتحدث عن تسوية ’جرائم حرب’ ارتكبها الجيش البريطاني في العراق

2020/11/02 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سلط تقرير صحفي، الاثنين، الضوء على "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش البريطاني في العراق، فيما أشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قامت بتسوية العديد من دعاوى "جرائم الحرب" التي قام بها جنودها في العراق خارج القضاء.



ويقول التقرير الذي نشرته صحفي "ذا صن"، إن "مسؤولين بوزارة الدفاع دفعوا 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار) لتسوية هذه الدعاوى التي بلغ عددها أكثر من ألف، وقد تمت التسوية دون محاكمة بسبب نقص الأدلة، كما أنها حصلت بعيدا عن الدوائر القضائية، وذلك عبر الاستعانة بمحامين بريطانيين".

وتابع، أن "في إحدى الحالات تم دفع 187 ألف دولار لتسوية دعوى قتل مزعومة، وذلك لتبرئة الجنود المتورطين في تحقيق قضائي".

واضاف التقرير، "ويقول الرائد روبرت كامبل، الذي كان واحدا من ثلاثة جنود متهمين بعملية قتل في البصرة عام 2003، إنه بدلا من حماية الجنود، قامت وزارة الدفاع بحماية نفسها".

وأوضح كامبل وفقا للتقرير، أن "قيام الوزارة بدفع المال لتسوية الدعوى، هو بمثابة اعتراف بالذنب".

وكان تحقيق قد خلص الشهر الماضي إلى أن المزاعم ضد كامبل تستند إلى "أكاذيب وتواطؤ وربما مؤامرة"، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن "الحكومة البريطانية، دفعت نحو 26 مليون دولار لتسوية 330 دعوى، وهناك 414 دعوى أخرى من المقرر تسويتها، و217 دعوى تم سحبها أو إلغاؤها"، ولفت إلى ان هذا "المبلغ يكفي لسداد رواتب ألف جندي لمدة عام".

وقالت وزارة الدفاع، وفقا للتقرير، إن "معظم المدفوعات كانت تسويات خارج القضاء".

ونقلت الصحيفة في تقريرها، عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "غالبية الجنود تصرفوا وفق أعلى المعايير المهنية في العراق، والوزارة تواجه الدعاوى الانتهازية ضدها، لحماية القوات وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب".

وأشار التقرير إلى أن "قوات بريطانية كانت قد شاركت في حرب العراق عام 2003 ورابطت في محافظة البصرة حتى عام 2009".

نقلاً عن الحرة

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