شرطة أربيل تكشف تفاصيل الحادث الدموي

2020/11/02 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مديرية شرطة أربيل ملابسات حادث إطلاق النار الدموي الذي تسببت بمقتل منتسب وإصابة مدير مركز شرطة في وقت سابق اليوم الاثنين.

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