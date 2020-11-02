2020/11/02 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت مديرية صحة حلبجة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين من وقوع كارثة صحية في المحافظة جراء عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من المصابين بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. مستشفيات محافظة تمتلئ على أخرها وتحذير من كارثة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. مستشفيات محافظة تمتلئ على أخرها وتحذير من كارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).