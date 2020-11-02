ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 81 قتيلا

2020/11/02 | 14:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير يوم الجمعة الماضي، إلى 81 شخصا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان: إن 743 شخصا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.وأوضحت أن 219 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال.وأوضحت “آفاد” أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.وكان زلزال بلغت شدته 6.9 بمقياس ريختر قد ضرب ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كم من ساحل الولاية وعلى عمق 16.54 كم.



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