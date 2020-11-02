المالية النيابية ترفض تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي بشكله الحالي

2020/11/02 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشف عضو اللجنة المالية أحمد حما، عن رفض اللجنة مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة للبرلمان كون مبلغ القرض كبير وسيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس.

وأوضح حما في حديث صحفي، أن اللجنة المالية قد توافق على المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية فقط ، مبيناً أن القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل أقل حتى من 20 تريليون دينار.

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