2020/11/02 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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توصلت دراسة جديدة إلى أن عدوى "كوفيد-19" يمكن أن تنتشر بسرعة وسهولة في المنزل، ولكن بعض الإجراءات ستساعد في وقف انتقال الفيروس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تحمي عائلتك عندما يصاب احد افرادها بـ فايروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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