2020/11/02 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يشهد العالم الإسلامي في الوقت الراهن، حالة غضب عارمة إثر الرسوم المسيئة للرسول التي نشرتها صحيفة “تشارلي إبدو” الفرنسية، وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في ضوء مقتل مدرس التاريخ والجغرافيا صامويل باتي، لعرضه الرسوم المسيئة في أحد الفصول الدراسية، وهجوم نيس الإرهابي الذي هز فرنسا الأسبوع الماضي.



ووسط حالة الغضب هذه، أثيرت تساؤلات حول موقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ازمة الرسوم المسيئة..



كيف سيفوز ترامب وبايدن بأصوات المسلمين في أمريكا وكالة الصحافة المستقلة.

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