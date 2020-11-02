رئيس الجمهورية يتسلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

2020/11/02 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت.

وذكر بيان عن مكتب صالح أن الأخير “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان”.

وأضاف “في مستهل اللقاء نقل السفير تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الى رئيس الجمهورية، ورسالة خطية من الأمير الى سيادته تضمّنت دعوة رسمية لزيارة الكويت، كما حمّل السيد الرئيس، السفيرَ سالم الزمانان تحياته الى اخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.

واوضح أن “اللقاء استعرض عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، والعمل على تعزيزها نحو مزيدٍ من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة”.

وقبِل الرئيس، بحسب البيان “الدعوة من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، وتلبيتها في وقت يُتفق عليه قريبا”.

وأعرب السفير سالم الزمانان عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المثمر مع العراق.

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