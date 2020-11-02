2020/11/02 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أفادت وسائل إعلام كندية، بأن حريقين اندلعا في كنيستين أمس الأحد، في مقاطعة أونتاريو، وسط شرق البلاد.



وقالت قناة “سي بي سي” الكندية نقلا عن الشرطة إن كنيستين أحرقتا في ليلة واحدة في مقاطعة أونتاريو، مشيرة إلى أن الحرائق غير المتوقعة “مريبة”.



وبحسب ما ورد وقع الحادث في جنوب غرب أونتاريو، في وقت متأخر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريقان في كنيستين بكندا يشتبه في أنهما مفتعلان وكالة الصحافة المستقلة.

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