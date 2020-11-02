2020/11/02 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يصادف اليوم الاثنين، الذكرى الـ103 لـ “وعد بلفور” المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.



ويطلق “وعد بلفور” على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا بتاريخ 2 تشرين الثاني 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذكرى 103 لـ ” وعد بلفور ” ..



تعرف على النص الحرفي للوعد – صورة وكالة الصحافة المستقلة.

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