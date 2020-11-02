إما إسقاط الرأسمالية وإما الموت الجبان! - مشعل يسار

2020/11/02 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار العالم جن مجدداً! أصبح أشبه بعصفورية أو دار للمجانين.



إلى هذا حوله رأس المال الإجرامي المتحالف مع ديمقراطيي الولايات المتحدة وصهايينها الحائزين ثلاثة أرباع ثروات العالم ولم تكفهم، يريدونها كلها.



والصين تقيم متحفاً لهذا البطل العظيم الذي اسمه كورونا ولن تفوت الفرصة لتستفيد كما استفادت في ووهان.



هناك اشترت الشركات الأجنبية بالرخص بعد إثارة الهستيريا الكورونية عندها.



لقد جعلوا من صرصور الكورونا ذ ......





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