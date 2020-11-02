الاقليم يسجل 26 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/11/02 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفايروس كورونا المستجد،

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم " 250"، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (6933 فحوصات جديدة )

• (2522 اربيل

• (990) السليمانية

• (3096) دهوك

• (50) حلبجة

• (197) كرميان

• (78) رابرين

•

2.



الاصابات: (1137 اصابات جديدة)

• (524) اربيل

• (118) السليمانية

• (386) دهوك

• (37) حلبجة

• (40) كرميان

• (32) رابرين

•

4.



الشفاء: (513 حالات شفاء جديدة)

• (116) اربيل

• (20) السليمانية

• (323) دهوك

• (21) حلبجة

• (33) كرميان

• (0)رابرين

•

5.



الوفيات: (26 حالة وفاة)

• (7) اربيل

• (3) السليمانية

• (7) دهوك

• (2) حلبجة

• (0) كرميان

• (7) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

فحوصات 659937 ( 236301 اربيل ، 151424 السليمانية، 2664 33 دهوك، 5779 حلبجة )

الاصابات 78216 ( 28802 اربيل ، 22893 السليمانية، 23955 دهوك، 2566 حلبجة)

الشفاء 43858 ( 18150 اربيل ، 11961 السليمانية، 11425 دهوك، 2322 حلبجة)

تحت العناية الصحية 31849 ( 9937 اربيل ، 9703 السليمانية، 12058 دهوك، 151 حلبجة)

وفيات 2509 (715 اربيل ، 1229 السليمانية، 472 دهوك، 93 حلبجة).

PUKmedia ترجمة‌

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