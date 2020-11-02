مالذي يعينة فوز ترامب او بايدن لمنطقة الشرق الاوسط؟

2020/11/02 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …أكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاثنين، انه ومع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية الامريكية فان هدوءا غريبا يخيم على منطقة الشرق الاوسط ، حيث تبدو خطوط الصدع السياسية التي تتقاطع مع المنطقة أهدأ من المعتاد ويبدو أن الاقتتال السياسي قد هدأ.



لكن هذا السلام النسبي لا يعكس الا خوفا لدى قيادات المنطقة الذين يتطلعون إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كان هناك تحضيرات لتغيير في القيادة العالمية “.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وطبقا للمحللين السياسيين فان فان هذه الانتخابات ستغير الكثير من حسابات اللاعبين الرئيسيين في المنطقة من مصير الاتفاق النووي الإيراني إلى ما يسمى بـ “صفقة القرن” التي أطلقها ترامب للإسرائيليين إلى الصعود المستمر للاستبداد غير المنضبط ، ويمكن أن يكون لنتائج السباق تأثير كبير على القضايا التي تشكل المنطقة”.وتابع أن ” بايدن في حال فوزه وعد بإلغاء ما يعتبره الكثيرون عنصرًا أساسيًا في سياسة ترامب الخارجية، وهو غض الطرف عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان لصالح السياسة الواقعية الفظة، وبالنسبة للكثيرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، أسقطت أمريكا في عهد ترامب أخيرًا قشرة دعمها للديمقراطية في منطقة يتخللها رجال أقوياء تدعمهم الولايات المتحدة.



ومع ذلك ، كانت تأثيرات نهج الرئيس صارخة، فقد ساد الاستبداد ، والقمع ضد النشطاء لدرجة مزعجة حتى بالنسبة لأكثر المراقبين تشاؤمًا”.وواصل أن ” ترامب دعم محمد بن سلمان في السعودية ، لكن الاخير قضى بشدة على المعارضة وسجن عشرات النشطاء ، بمن فيهم بعض المدافعات عن حقوق المرأة ، اما بايدن فقد انتقد ما وصفه بـ “شيك على بياض خطير” من ترامب للسعودية ووعد باعادة تقييم العلاقات الامريكية السعودية كما وعد بانهاء الدعم الامريكي للعدوان السعودي الوحشي على اليمن حيث أودت الحرب هناك بحياة عشرات الآلاف ، وأدت إلى تفشي الأمراض والمجاعات، على الرغم من ان تعهد بايدن يتعارض مع تاريخه حيث باعت الولايات المتحدة في عهد اوباما اسلحة بمليارات الدولارات للسعودية و لم يقم البيت الأبيض في عهد أوباما بمحاولات جادة لتعديل النظام الملكي المطلق في السعودية ، على الرغم من الاعتقاد السائد بأن محمد بن سلمان ينتهك حقوق الانسان “.وبين التقرير أن ” بايدن انتقد ايضا السياسات القمعية التي ينتهجها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما كان ترامب يدعوه بـ ” الديكتاتور المفضل لدي” على الرغم من قيامه بسجن عشرات الالاف من النشطاء في السنوات الاخيرة ، اما ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الصهيوني فقد بقي بايدن مثل ترامب مؤيدا لاتفاقيات التطبيع وقال إنه سيدفع المزيد من دول المنطقة لاتخاذ خطوات لتنفيذ صفقات مماثلة.



لكنه قال إنه يعارض الأحادية التي حددت نهج ترامب تجاه الكيان الصهيوني وعزل الفلسطينيين ، فيما جاء في حملته الانتخابية ان ” بايدن يعارض أي خطوات أحادية الجانب من قبل أي من الجانبين تقوض حل الدولتين”.



ويعارض الضم والتوسع الاستيطاني وسيواصل معارضة كليهما كرئيس”.



بحسب المزاعم .وفيما يتعلق بايران قال بايدن إنه ” سيعيد الاتفاق النووي في عهد أوباما – المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة مع ايران والتي انسحب منها ترامب في ايار من عام 2018 “، فيما بين بايدن لمجلس العلاقات الخارجية قائلا “إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية ، فسأعاود الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة كنقطة انطلاق للعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائنا في أوروبا والقوى العالمية الأخرى لتمديد القيود النووية للاتفاق”.واشار التقرير الى أن ” القيادة الفاسدة وسوء الإدارة الحكومية جزء رئيسي من المشاكل في الشرق الاوسط، وكذلك السياسة الخارجية للولايات المتحدة في شكل تدخل عدواني وخرق في بلدان مثل العراق ، ودعم الحكومات الفاسدة والقمعية.



قال رامي خوري ، زميل كبير غير مقيم في كلية هارفارد كينيدي: “بشكل عام ، لم تكن السياسة الخارجية الأمريكية ناجحة للغاية”.



“الطريقة التي يمكنك بها قياس ذلك هي إذا نظرت إلى المنطقة اليوم ، ونظرت إلى الاستقرار في المنطقة ، ونظرت إلى تماسك ونزاهة العديد من البلدان ، ونظرت إلى الرأي العام ثم نظرت إلى القيادة فسوف تجد اختلافا كبيرا بين ما يتطلع اليه الشباب وبين ما تريده الحكومات في المنطقة “.



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