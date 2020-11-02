نائب : ربط توزيع رواتب الموظفين بقانون الاقتراض امر غير صحيح

2020/11/02 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - وصفت اللجنة المالية البرلمانية ، ربط وزير المالية اقرار قانون الاقتراض الداخلي في البرلمان برواتب الموظفين بانه امر غير صحيح ، مؤكدة لدى الوزير حلول مؤقتة لدفع الرواتب بعيدا عن قانون الاقتراض ".

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