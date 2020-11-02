توقيع 3 مذكرات تفاهم بين العراق ومصر

2020/11/02 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والاحصائية بين العراق ومصر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (2 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "هيئة الرأي في وزارة التخطيط تقرر الموافقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات الاقتصادية والإحصائية والتنموية والتدريبية والإدارية".

واضاف البيان أن "وزير التخطيط خالد بتال النجم خلال ترأس الاجتماع مع وكيلي الوزارة، ورؤساء الأجهزة والمراكز والمديرين العامين فيها، اكد فيه على ان التعاون مع مصر سيشهد تطورا واضحا خلال المرحلة المقبلة، بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء المصري والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق خلال الأسبوع الماضي".

واشار الى أن "مذكرات التفاهم التي صادقت عليها هيئة الرأي اليوم، سيتم توقيعها خلال زيارته إلى القاهرة نهاية الشهر الحالي"، مبينا أن "هيئة الرأي في وزارة التخطيط، تدارست عددا من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

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