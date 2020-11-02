انقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد بقائها 65 ساعة تحت الأنقاض في إزمير (فيديو)

2020/11/02 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

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انقاذ طفلة تركية من تحت الانقاض

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، الاثنين، بان رجال الإنقاذ في مدينة إزمير التركية تمكنوا من إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات بقيت عالقة تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال أكثر من 65 ساعة.

وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، 2 تشرين الثاني 2020، أنه تم العثور على الطفلة، إليف بيرينجيك، وانتشالها من تحت أنقاض مبنى سكني، وجرى فورا نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجن فيما وصفت عائلة الطفلة الصغيرة خلاصها بأنه "معجزة".

يذكر ان رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من انتشال 106 أشخاص، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 81 شخصا، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة، حيث قامت الفرق المعنية بمواصلة أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6,6 درجة على مقياس ريختر.

فرق الإنقاذ التركية تنتشل الطفلة إليف التي تبلغ من العمر 3 سنوات من تحت الركام بعد 65 ساعة من الزلزال في مدينة #إزمير غربي #تركيا pic.twitter.com/wwK03zkXnT

— TRT عربي (@TRTArabi) November 2, 2020

ر.إ

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