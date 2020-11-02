2020/11/02 | 14:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، المافقة على توقيع 3 مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والاحصائية والمتنموية مع جمهورية مصر العربية.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيأة الرأي في وزارة التخطيط قررت الموافقة على توقيع 3 مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات الاقتصادية والإحصائية والتنموية والتدريبية والإدارية”.وأضاف، ان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط توافق على توقيع 3 مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتنموية مع مصر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط توافق على توقيع 3 مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتنموية مع مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).