2020/11/02 | 14:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … كشف علماء امريكون في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا عن تطبيق ذكي على الهواتف الذكية يمكنه معرفة الاشخاص المصابين بفيروس كورونا اعتماداً على صوت السعال يتم تسجيله للتطبيق.



التطبيق الجديد مبني على الذكاء الاصطناعي، وبحسب العلماء فأنه يعمل على تمييز المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين لا يعانون من أعراض حادة، عن الأفراد الأصحاء من خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يطورون تطبيق ذكي يكشف المصابين بكورونا بدون أعراض وكالة الصحافة المستقلة.

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