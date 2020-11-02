خبير اقتصادي: الاتفاق المصري لا يخلو من ضغط لجر العراق للتطبيع

2020/11/02 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الاقتصادي احمد بريهي , الاثنين , ان الاتفاق العراقي المصري لن يكون بديلا عن الاتفاقيات التي تم عقدها مع الصين , مشيرا الى ان الاتفاق المصري العراقي لايخلو من ضغط لاجل جر العراق للتطبيع.وقال بريهي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاتفاق المصري العراقي فيما يتعلق في جانب التعاون الاقتصادي امر طبيعي ولن يكون ابدا بديلا عن الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومات العراقية مع الصين وربما قد يكون مكملا ” .وأضاف ان “بناء أي اقتصاد جيد يحتم الى عدم التميز والتفضيل مع جهة محددة ولابد ان يكون متنوعا لكون أي اتفاق محدد سوف يفرض الى جانبه مواقف سياسية تابعة وهذا امر خاطئ “.وأشار بريهي إلى أن “أي اتفاقيات اقتصادية واستثمارية تتطلب وجود علاقات سياسية”، مبينا أن “الاتفاق المصري العراقي لايخلو من ضغط لاجل جر العراق للتطبيع”.



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