وزير إماراتي يدافع عن ماكرون ويهاجم أردوغان

2020/11/02 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- دافع مسؤول إماراتي رفيع عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية الجدل الذي طاله في أوساط المسلمين في العالم والمتعلق بموقفه من رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.



ورفض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، الإثنين، فكرة أن يكون ماكرون عبر عن رغبة في إقصاء المسلمين.



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