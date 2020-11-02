رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

2020/11/02 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تلقى رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الاثنين، دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت.

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