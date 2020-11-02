شنيشل يرفض الهجوم على اختيارات كاتانيتش

2020/11/02 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني راضي شنيشل، إن القائمة التي تمت دعوتها لأسود الرافدين، من قبل المدرب كاتانيتش لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين "طبيعية ولا تستحق هذه الإثارة التي انطلقت حال الإعلان عنها".

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