2020/11/02 | 14:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن دفع زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لإقالة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي من منصبه.وقال المصدر: ان “المالكي والعامري، يدفعان بإقالة الحلبوسي من منصبه، بعد قيامه بابلاغ … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر سياسي: المالكي والعامري يدفعان لإقالة الحلبوسي والصدر يعارض) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر سياسي: المالكي والعامري يدفعان لإقالة الحلبوسي والصدر يعارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).