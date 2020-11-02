الحلبوسي وكتلة النصر النيابية يبحثان الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب

2020/11/02 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم الاثنين، مع وفدَ كتلة النصر النيابية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"الحلبوسي استقبل وفد كتلة النصر النيابية وجرى خلال اللقاء مناقشة الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وأهم التحديات التي تواجه البلاد، والتي تتطلب سنَّ عددٍ من القوانين خلال الفترة المقبلة".

وأكد ،وفد كتلة النصر النيابية على "أهمية تنسيق المواقف بين القوى السياسية، ودعم رئاسة مجلس النواب من أجل إكمال القوانين اللازمة، للمضي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

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