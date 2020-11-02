2020/11/02 | 14:40 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 2 نوفمبر 2020 | 02:30 مساءً | عدد القراءات : 15

صادقون: العراقيون اولى باستثمار ارضهم ببادية السماوة بدل السعودية التي لاتعرف الا الارهاب

رفض النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم مشروع استثمار السعودية لبادية السماوة وقال في تصريح صحفي صدر عن مكتبه ان" العراقيين اولى باستثمار ارضهم في بادية السماوة بدل السعودية التي لاتعرف الا الارهاب وقتل العراقيين".





واضاف ان" هذا المشروع يحمل في طياته مخاطر امنية واقتصادية من حيث ان السعودية معروفة بمشاريعها التامرية على العراق وارهابها ليس ببعيد الذي حصد الاف العراقيين بالانتحاريين والمفخخات وتسعى الى التدخل بالقرار السياسي ومن الناحية الاقتصادية ان هذه المنطقة تحتوي على خزين كبير من المياه الجوفية".



داعيا مجلس النواب والكتل السياسية الى رفض هذا المشروع.

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