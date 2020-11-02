دعوة رسمية من نواف الصباح لبرهم صالح لزيارة الكويت

2020/11/02 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /-تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، اسقبل اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، وفي مستهل اللقاء نقل السفير تحيات الشيخ […]

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