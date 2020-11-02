مفوضية حقوق الانسان تطالب بحماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم

2020/11/02 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، بياناً في ذكرى اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، مطالبة بحماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الجرائم قضائياً.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تستذكر في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي …

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