مفوضية حقوق الإنسان تطالب بحماية الصحفيين

2020/11/02 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين، على أهمية استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات ضد الصحفيين وملاحقة مرتكبيها.وجاء في بيان للمفوضية وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “المفوضية تستذكر في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق في الثاني من شهر تشرين الثاني، الصحفيين الذين تعرضوا لحالات …

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