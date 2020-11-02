الرئيس العراقي برهم صالح يتسلم دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت

2020/11/02 | 14:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت.وذكر بيان عن مكتب صالح أن الأخير “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان”.وأضاف “في مستهل اللقاء نقل السفير … Readmore

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