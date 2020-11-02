المالية النيابية: البرلمان سيصوت على الاقتراض للرواتب والادوية فقط

2020/11/02 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان الحكومة معنية بصرف رواتب الموظفين وليس مجلس النوب، فيما بينت ان البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والادوية فقط.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة هي الجهة المعنية بصرف رواتب الموظفين وليس البرلمان”، لافتا الى ان “الحكومة يقع على عاتقها تأمين رواتب الموظفين وعدم جعلها ورقة ضغط تجاه البرلمان”.

واضاف ان “تصريحات الحكومة ووزير المالية حول الازمة الحالية متضاربة وهذا يمثل نوع من التخبط”، مبينا ان “اللجنة المالية ترفض ان تكون ازمة الرواتب ورقة ضغط او ابتزاز للبرلمان”.

وتابع ان “البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والادوية فقط”.

ووصف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اول امس السبت، اداء الحكومة الاتحادية بشأن حلول الازمة المالية بـ”المتخبط”.



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