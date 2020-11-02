"لم تتم محاسبة ومعاقبة المسؤولين".. مقتل ألف صحفي خلال العقد الأخير

2020/11/02 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية عن مقتل 32 صحفيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية منذ مطلع العام الحالي، وهو عدد أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب كورونا، لكنه لا يزال مقلقا وفق المنظمة.

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