إيران: 440 حالة وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2020/11/02 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، تسجيل 8289 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ووفاة 440 شخصا آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وذكرت لاري، في بيان لها، انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت 8289 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 628 الفا و780 حالة لغاية الان بينهم 5315 في وضع حرج".

واضافت، انه "تسجيل 440 حالة وفاة في غضون الساعات الماضية، ليرتفع عدد المتوفين الى 35 ألفا و738 شخصاً"، مشيرة الى أن "5 ملايين والفا و422 اشخاص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس (کوفید 19) في أنحاء البلاد حتى الان".

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