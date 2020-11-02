جامعة واسط تطلق جائزة المبادر المجتمعي والتنموي

2020/11/02 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ تحت شعار ( التنمية البشرية مسار هادف مجتمعي واكاديمي) اطلقت جامعة واسط جائزة (المبادر المجتمعي والتنموي)من منطلق الجامعة التنموية والمجتمعية نحو خدمات مميزة تنعكس على الواقع المحلي ايجابيا .وقال رئيس الجامعة الدكتور مازن حسن جاسم الحسني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان المبادرة تهدف الى تقديم افكار ومقترحات وبرامج ومشاريع هادفة بغية تحقيق هدف تشاركي واشرافي مساهم لخدمة المحافظة ببرامج نوعية وريادية وابتكارية مميزة ترعاها الجامعة من حيث الاشراف والتعاون لتحقيق تقدم على صعيد الدائرة او المؤسسة المحلية وفق شروط علمية وانسانية منتجة ومعايير ومواصفات اصولية " .



واضاف:" ان الموافقة على مقترحات وافكار المبادرين جاءت في الملتقى التنموي الاكاديمي الاول الذي نظمته الجامعة خلال الشهر الماضي ، وتكون الاسهامات بالتنسيق مع مكتب المساعد العلمي في الجامعة " ./انتهى

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