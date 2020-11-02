العتبة العلوية تنشر الورود والزهور الطبيعية في أروقة الحرم العلوي ابتهاجا بالولادة الميمونة للنبي الكريم

2020/11/02 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ نشرت العتبة العلوية الاف الورود والزهور الطبيعية في أروقة الحرم العلوي ابتهاجا بالولادة الميمونة لنبينا الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم).وذكر بيان للعتبة العلوية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : " ضمن الاستعدادات الجارية للاحتفال بالولادة الميمونة لسيد الكائنات والمرسلين النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله) نشرت وحدة المشاتل والحدائق التابعة لقسم الزراعة والثروة الحيوانية في العتبة العلوية المقدسة الآلاف من الورود الطبيعية ومئات السنادين في رحاب مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في لوحة مبهجة ومشهد جمالي رائع ازدانت به أروقة الحرم الطاهر وتفاعل معه الزائرون ".واضافت " ان المسلمين من أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) يستعدون للاحتفال بمولد سيد الكائنات والمرسلين حبيب إله العالمين ( صلى الله عليه وآله وسلم) في السابع عشر من شهر ربيع الأول الجاري وذلك من عام 53 قبل الهجرة على الرواية المشهورة ".ويتوافد المؤمنون في هذه المناسبة على مرقد أمير المؤمنين(عليه السلام) لأداء الزيارة المخصوصة بالولادة الميمونة التي تتخللها احتفالات وتجمعات دينية وإقامة المجالس الخاصة بالشعر والأهازيج وتوزيع الهدايا والحلوى على المشاركين ./انتهى ح

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