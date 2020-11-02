وفد نيابي يؤكد للحلبوسي اهمية تنسيق المواقف السياسية لاكمال القوانين اللازمـة

2020/11/02 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفدَ كتلة ائتلاف النصر النيابية ، لمناقشة الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، واهم التحديات التي تتطلب سنَّ عددٍ من القوانين خلال الفترة المقبلة.واكد الوفد النيابي ، اهمية تنسيق المواقف بين القوى السياسية، ودعم رئاسة مجلس النواب من اجل اكمال القوانين اللازمة للمضي باجراء انتخابات حرة ونزيهة./انتهى5

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