الجبهة العراقية تبحث اقالة الحلبوسي

2020/11/02 | 14:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتشاور الجبهة العراقية، هذه الايام مع القوى الشيعية والكردية اقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من منصبه....

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