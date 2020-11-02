"للكبار فقط" .. مصاص دماء مصري يحبط السوشيال ميديا ! .. بالصور والفيديو

2020/11/02 | 14:51 - المصدر: سكاي برس

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متابعة / سكاي برس

أحدث فيلم "خط دم" الذي يعتبر من الأفلام العربية النادرة التي تتناول مصاصي الدماء، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام قليلة من عرضه في عيد "الهالوين".

وعبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من قصة الفيلم وأداء ممثليه، إلى جانب عدد من "الكومي...

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