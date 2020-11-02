العراق يحتل المرتبة الأولى باستيراد السلع الإيرانية خلال 7 أشهر الماضية

2020/11/02 | 14:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية،مهدي مير أشرفي، أن العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد السلع الإيرانية خلال السبعة أشهر الماضية.



وقال أشرفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “العراق استورد سلعا من إيران بقيمة 4.8 مليار دولار بين العشرين من آذار إلى العشرين من تشرين الأول الماضيين”، بحسب وكالة أنباء “فارس”.



وأضاف […]

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