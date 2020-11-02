حملات مناوئة تقودها طهران لتقارب بغداد والرياض في مجال الاستثمار الزراعي

2020/11/02 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير عن “استنفار حلفاء إيران في العراق” بعد تقارب بغداد والرياض لإطلاق مشاريع استثمارية تبدأ بالقطاع الزراعي في البادية الممتدة عبر محافظات السماوة والنجف وكربلاء.

و أشارت الى أن الحملات التي تشنها الأوساط المقربة من إيران ضد الاستثمارات غير الإيرانية، ليست سلوكاً جديداً في العراق، خوفا من نجاح الاستثمار السعودي في البادية العراقية، والتوجه نحو مشاريع مماثلة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

وأكدت التقارير أن مشروع الاستثمار المرتقب، يشمل مختلف المحاصيل الزراعية، كماً ونوعاً، لافتة الى أن السعودية اختارت البادية بسبب تهديدات الجماعات الموالية لإيران، والتي تمنع اقتراب مستثمري الشركات السعودية وغيرها من ضفاف الأنهار وبقية المناطق التي تسهل زراعتها.

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