2020/11/02 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) أعلن نادي الديوانية، نقل ملعبه في الدوري العراقي الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي.



وقال حسين العنكوشي، رئيس النادي، في بيان رسمي: “حرصا منا على إنجاح الدوري العراقي الممتاز وإظهاره بالصورة الأجمل، ولكي ننجح في تسويق دورينا ورياضتنا بشكل عام نحو الآفاق العربية والقارية وبابهى صورة، سنبادر نحن في نادي الديوانية إلى اتخاذ قرار جريء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



الديوانية يغير ملعبه وكالة الصحافة المستقلة.

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